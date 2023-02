Mais de 250 castrações de cães e gatos são realizadas em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Defesa Animal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, promoveu um mutirão de castração de animais domésticos (cães e gatos) no último final de semana, na região do grande Cidade Aracy, ocasião em que passaram pelo procedimento mais de 250 animais.

No dia da castração, que aconteceu com hora marcada, os tutores precisaram apenas levar seus pets na unidade móvel instalada no Cemei Olívia Carvalho, já que todos os animais estavam cadastrados no sistema online CADPETSãoCarlos. A confirmação de realização da cirurgia foi feita preliminarmente por e-mail, sendo que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento também reforçou o comunicado por telefone a todos os tutores solicitantes. Todavia, das 441 castrações marcadas, apenas 256 animais compareceram com seus tutores – sendo castrados 61 gatos, 62 gatas, 55 cachorros e 78 cadelas.

Conforme o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, o bairro Cidade Aracy foi escolhido para receber o primeiro mutirão de castração do ano devido ao número de solicitações feito pela população daquela região, mas novas ações devem acontecer em outros bairros da cidade em breve. “Esses mutirões são realizados de acordo com a demanda por bairro e, neste caso, o Cidade Aracy foi o primeiro contemplado porque tinha o maior número de pedidos de castração no sistema. Muito provavelmente, faremos a próxima ação no mês de março na região do grande Santa Felícia”, comenta Paraná Filho.

Os munícipes que querem castrar seus cães e gatos via Prefeitura Municipal de São Carlos podem fazer a solicitação por meio do sistema CADPETSãoCarlos, disponível no link: http://servico.saocarlos.sp.gov.br/canil.

