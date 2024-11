Mães de Naira e Amanda Rios fazem manifestação na Câmara: "Estamos pedindo socorro"

Compartilhar no facebook

Mãe de Naira exibe foto da filha morta em SP - Crédito: SCA

Na tarde desta terça-feira (05) a Câmara Municipal foi palco de manifestação. A mãe da Naira Victoria da Silva e a mãe da Amanda Rios usaram a tribuna para fazer protesto e pedir justiça.

Naira Victoria da Silva, de 27 anos, mulher trans, foi morta a facadas na Vila Gustavo, na zona norte de São Paulo, no dia 20 de outubro. Já a travesti Amanda Rios, de 28 anos, foi morta ao invadir um prédio no bairro Parque Faber, na manhã do dia 21 de outubro.

Rosa Maria da Silva, mãe da Naira, falou das dificuldades e desprezo que a filha enfrentou desde pequena. “Não preciso ser trans para sentir na pele, basta sermos humanos. Eu, por ser mãe de uma trans, sei muito bem das dificuldades, por exemplo, como ir em um médico, não ter ninguém que acompanha, de chamarem minha filha de rapazão”, declarou. Rosa fez um discurso exibindo a foto da filha.

Em outro momento, Rosa Maria demonstrou descontentamento pelo fato do autor do crime estar solto. “Minha filha foi esfaqueada por maldade e a pessoa está solta devido às eleições em São Paulo”, afirmou. “Estamos pedindo socorro como mãe", acrescentou.

Rosineia de Souza Silva, mãe da Amanda, fez críticas ao autor do crime e pediu justiça. “Eu vim aqui para lutar pela minha filha, que enfrentou muitos preconceitos por ser trans. No dia da morte dela, que ela estava lá naquele prédio, ela foi brutalmente assassinada por dois covardes, que eram o segurança e o zelador. Independente se ela foi lá e fez alguma coisa, eles não tinham o direito de tirar a vida da minha filha. Eu quero justiça para minha filha”, declarou.

A seguir, o vereador Azuite, em sua manifestação, disse que nunca ouvira discursos tão apaixonados e tão necessários como os das duas mães e pediu que os discursos das duas fossem transcritos nas atas da Câmara Municipal.

Além disso, no final as duas mães receberam apoio das vereadoras Neusa e Raquel Auxiliadora.

