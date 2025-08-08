Madeiro e Jerônimo inauguram lanchonete com conceito inovador em São Carlos

Madero/Jeronimo - Crédito: Sca

Foi inaugurada na noite desta quinta-feira (7), na Avenida Miguel Dama, 2001, na região dos condomínios Dama, a nova unidade Madeiro/Jerônimo em São Carlos. O espaço apresenta um conceito diferenciado, com foco em praticidade, variedade e agilidade no atendimento.

Entre os destaques está o sistema de totens de autoatendimento, que permite realizar pedidos de forma intuitiva, evitando filas e agilizando o processo. Outra novidade é a possibilidade de combinar produtos das duas marcas em um único pedido, ampliando as opções do cardápio e proporcionando uma experiência personalizada ao cliente.

Para quem busca ainda mais conveniência, a lanchonete conta com serviço drive-thru, ideal para quem está com pressa ou prefere consumir no veículo.

Leia Também