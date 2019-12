Luciano Hang reafirma ato de terrorismo e diz que São Carlos terá nova estátua da Liberdade na Havan

Crédito: Maycon Maximino

Em uma “live” transmitida da matriz da Loja Havan, de Brusque/Santa Catarina, com duração aproximada de 25 minutos, o diretor-presidente da empresa Luciano Hang reafirmou que o incêndio provocado na unidade são-carlense localizada às margens da rodovia Washington Luís (SP-310) foi um ato de terrorismo e não descartou que a iniciativa poderia ser da ala esquerdista brasileira. Durante a mensagem transmitida em sua página no Facebook disse que uma nova estátua será construída. “Ainda mais bonita”.

Durante o pronunciamento, Hang disse por várias vezes a “certeza de ter sido um ato terrorista” e que um veículo, com pessoas suspeitas, teria sido flagradas momentos antes das 5h desta terça-feira, 31, quando o incêndio devorou a imagem.

“Essas pessoas não querem a mudança. Está difícil para eles engolirem. A estátua da Liberdade é o maior símbolo da empresa que hoje tem 141 lojas em todo o país, além de 22 mil colaboradores diretos e 120 mil indiretos”, disse.

Insuflado, Hang frisou que a Havan é uma empresa que tem por filosofia “respirar a liberdade” e que ela está estampada na estátua.

PELAS MUDANÇAS

Durante sua fala, Hang informou ainda que desde o dia 5 de janeiro deste ano é um voluntário e um ativista pelas mudanças no país e que dedica 80% do seu tempo pelas mudanças. “Hoje é o Brasil que nós temos, mas é bem diferente do Brasil que queremos. Mas isso depende de nós e o ataque desta madrugada não foi contra minha pessoa e sim, contra 210 milhões de brasileiros, contra a democracia”, frisou.

INVESTIGAÇÃO

Na “live” Hang frisou que imagens das câmeras de segurança da loja flagraram um veículo e pessoas suspeitas momentos antes do incêndio e as imagens serão entregues às autoridades. “Espero que a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária consigam identificar o veículo e as pessoas que praticaram atos contra a democracia. Esse povo não tem argumento”, disparou. “Não tem capacidade de provar o que falam. Vão para a criminalidade”.

COMENTÁRIOS ‘PRINTADOS’

Hang afirmou ainda que está chocado com o possível ato de vandalismo e que isso seria ‘coisa de malandro’. Paralelamente mostrou durante o vídeo que printou vários comentários que possivelmente serão investigados.

Um dos comentários, segundo o empresário, disse que o serviço teria sido incompleto ao colocar fogo somente na estátua. Na verdade, a loja teria que ser incendiada. “Provavelmente será investigado”.

AUMENTAR A SEGURANÇA E NOVA ESTÁTUA

Com a frase “discutir ideias, mas sem criminalidade”, Hang afirmou ainda que a segurança será aumentada na loja são-carlense que irá uma nova estátua da Liberdade. “Ela estará de volta e mais bonita ainda. Ficará de frente para São Carlos e será um ponto turístico na rodovia Washington Luís. Quero dizer ainda que a imagem representa o mundo e não os EUA, como dizem. Ela foi doada pela França e tem muitas estátuas pelo mundo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também