Lixo é descartado em terreno no Antenor e moradora reclama - Crédito: Divulgação

Uma moradora no Antenor Garcia, mais precisamente na Avenida Donato Pedrino, altura do numeral 920, entrou em contato com o São Carlos Agora para reclamar que lixo é depositado em um terreno localizado atrás de sua moradia.

A mulher informou que o entulho traz vários incômodos e que possui um filho com necessidades especiais. O motivo da reclamação é que ela solicita que a Prefeitura realize a limpeza do local.

