Leitores de vários bairros reclamam: buracos “brotam” nas ruas de São Carlos

As frequentes chuvas e o asfalto velho estão causando sérios problemas em várias ruas e avenidas de São Carlos. E nos mais variados bairros.

Na manhã desta quinta-feira, 2, leitores do São Carlos Agora entraram em contato quase que simultaneamente para denunciar os problemas que atingem a região onde residem.

No Parque Fehr, por exemplo, na rua José Luiz Caron e na Avenida Carmem Aparecida Garcia a situação do asfalto, segundo os moradores, está em péssimas condições. “Deve ser feito o recapeamento do bairro todo, pois todas as ruas estão esburacadas”, emendou o reclamante.

Outro leitor, residente na Vila Faria, também mostrava toda sua indignação ao relatar que a rua Dr. Astor Dias de Andrade estaria com um “leito carroçável”, diante de tantos buracos. Ele solicita que uma solução seja tomada para que o problema seja solucionado.

“DOR NO BOLSO”

Já um morador no Residencial Eduardo Abdelnur sofreu com uma “dor no bolso”. Ao entrar no bairro e passar sobre um buraco, teve o pneu do seu carro literalmente rasgado.

Com isso terá que arcar com o prejuízo e diante de tal problema, entrou em contato no sentido de que as autoridades municipais tapem o buraco em questão.

