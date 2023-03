Leite Sem Fronteiras quer atender 2 mil pessoas na Páscoa

Além de ovos de chocolate, litros de leite: campanha de projeto social quer atender duas mil pessoas em São Carlos e Barretos - Crédito: Divulgação

“Páscoa adoce a vida com amor”. Com este lema, o grupo Leite Sem Fronteiras irá promover uma ação social na semana da Páscoa, quando a meta é atender aproximadamente 2 mil pessoas com chocolates e litros de leite em casas de apoio em Barretos (Hospital do Amor) e famílias carentes em São Carlos.

A informação foi passada esta semana pela empresária Patrícia Nazzari, uma das idealizadoras do projeto social, criado há 40 anos com ações sociais em datas comemorativas.

De acordo com Patrícia, o grupo tem hoje aproximadamente 100 voluntários que fazem as doações. “Temos a Érika Keppe, Gabriel Keppe, Pedro Ribeiro, Enzo Nazzari, Bia Binoto, Amanda Binoto, Carol Binoto, Marcos Binoto, Fabio Nazzari e André e Raquel Piccin, entre outras que ajudam na produção e embalagem dos ovos. A Érika é quem produz todos os ovos e os voluntários ajudam a embalar”, especificou.

Ansiosa com a chegada da Páscoa, a empresária disse que neste ano serão entregues nas casas de apoio de Barretos no dia 1 de abril, diretamente aos pacientes em tratamento. “Também serão doados mil litros de leite e caixas de chocolates para os acompanhantes do pacientes. Serão atendidos em média duas mil pessoas entre São Carlos e Barretos”, disse.

De acordo com Patrícia, o grupo é voltado a esse trabalho voluntário sem fins lucrativos e todas as ações dependem de doações. “Este ano em especial vamos levar uma caixa de chocolate para os acompanhantes dos pacientes. Afinal eles são os verdadeiros anjos guerreiros que estão ali lado a lado dos pacientes sentindo na pele o sofrimento de um tratamento tão difícil e gostaríamos de alguma maneira alegrar esses entes que ali estão.

Vimos que eles também tem a necessidade de receber algo em troca, até mesmo porque estão longe de casa há meses. Outros há anos acompanhando o tratamento de um filho, pais ou parentes próximos e não podem sair, nem para irem para casa comemorar as datas festivas. Isso fez com que tocasse nosso coração para abençoá-los também”, ponderou.

Ainda segundo Patrícia, em 2023 é a primeira ação comemorativa de Páscoa, porém o Leite Sem Fronteiras fez em 2022 o Natal. “Este ano faremos além da Páscoa, o Dia das Crianças e o Natal. Sempre levaremos um pouquinho deste amor de São Carlos até eles. Afinal, são pessoas como nós, são-carlenses que fazemos a diferença na vida de outras pessoas. Lembrando que toda nossa ação de doações sempre é levado junto o leite que é o carro chefe do projeto”, disse.

PEDÁGIO SOLIDÁRIO

Finalizando, Patrícia disse que neste sábado, 25, das 9h às 13h, o Leite Sem Fronteiras fará um pedágio solidário no intuito de arrecadar caixinhas de Bis na Avenida Trabalhador São-carlense (embaixo do pontilhão da Avenida São Carlos).

