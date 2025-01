Ipem-SP encontra irregularidades em produtos consumidos por crianças em idade escolar em São Carlos

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo, realizou em 14 de janeiro, a operação “Hora do Lanche” com a finalidade de intensificar a fiscalização no peso e quantidade de bolachas, biscoitos do tipo wafer, bolinhos, mini pães, sucos de caixinha, leites saborizados, entre outros produtos consumidos por crianças e adolescentes em idade escolar.

A verificação ocorreu nos laboratórios do Ipem-SP em Bauru e São Carlos. Foram fiscalizados 10 produtos, sendo 7 (70%) autuados por irregularidades no peso ou quantidade.

Em Bauru, os fiscais detectaram problemas no peso de bebida láctea, biscoito cream cracker, biscoito recheado, suco de caixinha e wafer.

Em São Carlos, os erros foram em biscoito, biscoito recheado, refresco e rocambole.

Confira a tabela com as irregularidades encontradas pelos fiscais no laboratório. Acesse https://www.ipem.sp.gov.br/images/pdf/IpemSP_opHoradoLanche2025.pdf

Em 2024, na mesma operação, foram verificados 28 produtos, sendo 20 (71%) autuados por erros no peso. A verificação ocorreu nos laboratórios do Ipem-SP na capital, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos.

As empresas autuadas terão dez dias para apresentar defesa ao órgão.