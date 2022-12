Inundação danifica a captação de água do Espraiado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de São Carlos, emitiu nota na manhã desta quinta-feira, 29, através da assessoria de imprensa e informou que as fortes chuvas de quarta-feira, 28, causaram a inundação da captação de água do Espraiado situada próximo à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e do Parque Ecológico.

Durante a madrugada desta quinta-feira, 29, as águas do córrego Monjolinho inundaram a casa de bombas, danificaram painéis elétricos e transformadores, causando a paralisação total da captação.

A captação do Espraiado é responsável por parte do abastecimento de água das regiões do Centro, grande Vila Nery, Munique, Maria Stela Fagá, Itamaratí, Timburis, Vila São José, Nova Estância, Cidade Jardim, Vila Alpes, Distrito Industrial (Av. Heitor Reali - MRV), Vila Prado, Cruzeiro do Sul e Boa Vista.

Ainda não há previsão de quando a captação do Espraiado voltará a operar normalmente.

Houve também o rompimento de algumas redes de distribuição de água de outras regiões da cidade.

O rompimento de redes e a paralisação da captação do Espraiado reduziu em 30% a produção de água da cidade.

Tratando-se de uma situação emergencial, a autarquia solicita à população que economize o máximo possível de água até que sejam efetuados os reparos.

