IFSP São Carlos realiza Semana da Aeronáutica aberta a comunidade externa

A SemAer é a Semana da Aeronáutica do IFSP campus São Carlos e é um evento com palestras e minicursos abertos a todos os alunos e à comunidade externa. É a oportunidade de pessoas interessadas no ramo da Aeronáutica e estudantes das diversas Engenharias de ter acesso aos conhecimentos desta área.

A programação é diversa e ganha destaque os cursos de Drones. Observe:

26/05 – 16h30: Abertura do evento (acontecerá no Hangar do IFSP São Carlos)

26/05 – 17h: Palestra CENIC (Hangar)

27/05 – 9h: Palestra Juliano Barjud do Programa Trainee Alltech

27/05 – 13h: Palestra Sobre Intercâmbio para Engenheiros (Hangar)

27/05 – 15h: Palestra Sobre Aviação e Exército Brasileiro (Hangar)

27/05 – 17h: Palestra SERIPA IV (Hangar)

27/05 – 19h: Palestra Campeonato LATAM (Hangar)

27/05 – 20h30: Palestra Rafael Guillen - Mecânico LATAM (Hangar)

28/05 – 8h às 12h: Minicurso: Introdução ao Gerenciamento da Manutenção (Professor Cicogna)

28/05 – 8h: Minicurso de Drones com Prof. Croce (Extensão)

28/05 – 13h: Minicurso de Drones com Prof. Croce (Extensão)

28/05 – 20h30: Palestra Indyanara - Uma conversa sobre os desafios do mercado de manutenção de aeronaves

Para conhecer os detalhes e realizar a inscrição, o interessado deve acessar o site do IFSP Campus São Carlos: scl.ifsp.edu.br

O Campus São Carlos do IFSP oferece vários cursos na área de Aeronáutica: Ensino Médio Integrado em Aviônicos (processo seletivo realizado em meados de agosto/setembro para ingresso no início do ano letivo seguinte), Cursos Técnicos de Manutenção Aeronáutica em Célula e Técnico de Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor (ingresso nos dois semestres) e a graduação em Engenharia Aeronáutica (ingresso pelo SISU no primeiro semestre de cada ano).

