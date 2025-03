IFSP desenvolve Projeto de Letramento de PortuguÃªs e MatemÃ¡tica nos SÃ£o Carlos VIII e Cidade Aracy

Em 2024, o projeto foi desenvolvido em três instituições de ensino, sendo elas: duas unidades dos Salesianos, a sede localizada no centro e a Dom Luciano localizada no São Carlos VIII e E.M.E.B. Arthur Natalino Deriggi, localizada na cidade Aracy II.

As atividades foram conduzidas por meio de oficinas de leitura, escrita e resolução de problemas matemáticos, além de metodologias ativas, como gamificação, interpretação de textos visuais (quadros de Cândido Portinari) e até aplicações práticas da matemática com conceitos modernos, como drones.

Os resultados do projeto em 2024 foram: engajamento significativo dos alunos nas atividades, melhoria na interpretação de textos e resolução de problemas matemáticos, desenvolvimento do pensamento crítico e autonomia nos estudos e principalmente a integração entre escola e comunidade acadêmica do IFSP.

O projeto foi desenvolvido pelo professor Dr. Fabriciu Alarcão Veiga Benini. É o IFSP Campus São Carlos levando conhecimento e habilidades para a cidade de São Carlos.