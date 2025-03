IFSP SÃ£o Carlos comemora o MÃªs das Mulheres

Compartilhar no facebook

O campus São Carlos realizou hoje uma comemoração ao mês das mulheres. Existe o dia 08 de março que é considerado o dia da mulher, mas sabemos que dia da mulher é todo dia, pois são elas que geram a nossa vida, cuidam dos lares, dos filhos, muitas vezes fazem jornada dupla ou tripla e ainda, em pleno ano 2025 existe desigualdade salarial, preconceito, violência contra a mulher. Esta comemoração foi um momento para pararmos, pensarmos e termos a consciência de que a mulher precisa ser homenageada e muito mais do que isso, ser respeitada.

Os alunos do Ensino Médio Integrado apresentaram o evento e declamaram poemas. O vice-prefeito Roselei Aparecido Françoso falou sobre as ações que a prefeitura vem realizando para combater a desigualdade entre homens e mulheres. Já o vereador André Rebello explicou a importância da mulher e do homem se completarem.

O evento teve a participação da professora da rede municipal e doutoranda da UFSCar Ayodele Floriano Silva que refletiu sobre a condição e luta da mulher negra. Com coordenação do professor de Artes, André Garcia Correa ocorreram a apresentação da Camerata IFSP FESC e da Roda de Choro. O representante da Direção Geral, Rodrigo Cristian Lemes e da Direção Administrativa, Andrea Ishiguro Ciscon do Carmo, abordaram a gratidão, respeito e reconhecimento por todas mulheres que fazem o instituto ocorrer: docentes, técnicas administrativas, equipe de limpeza, de portaria e segurança.

