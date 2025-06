IFSP abre inscrições para pós-graduação gratuita em educação com foco em Ciência, Tecnologia e Sociedade

Compartilhar no facebook

10 Jun 2025 - 20h18 Por Jessica C R

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), câmpus São Carlos, está com inscrições abertas até o dia 15 de junho de 2025 para a Pós-Graduação Lato Sensu em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade, com início no 2º semestre de 2025.

A especialização é gratuita, com 420 horas de duração, e será realizada de forma presencial aos sábados. O curso é voltado a portadores de diploma de Licenciatura ou demais cursos superiores, e oferece 30 vagas para novos ingressantes.

Com uma abordagem interdisciplinar, o objetivo da pós-graduação é contribuir para o desenvolvimento teórico e prático de profissionais da educação, promovendo a reflexão crítica sobre a relação entre ciência, tecnologia e sociedade no contexto educacional brasileiro. O curso visa ainda estimular a formação continuada dos educadores por meio do aprofundamento em conhecimentos, habilidades e valores essenciais à prática educacional.

Entre as disciplinas oferecidas estão:

História da Ciência e da Tecnologia

Tópicos Especiais em Psicologia da Educação

Cultura, Identidade e Diversidade

Tópicos Especiais em Tecnologias Educacionais

Além das aulas, os alunos participarão de ações educacionais práticas, como visitas técnicas, que enriquecem o processo de formação.

Processo seletivo em duas fases

O processo seletivo é dividido em duas etapas:

Carta de Interesse (eliminatória e classificatória) Análise do Histórico Escolar da Graduação (classificatória)

Mais informações sobre o curso e detalhes do processo seletivo estão disponíveis neste link

Para dúvidas e esclarecimentos, o contato é feito pelo e-mail: processoseletivo.scl@ifsp.edu.br

