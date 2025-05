IFSP abre inscrições para os cursos superiores de análise e desenvolvimento de sistemas e processos gerenciais

Compartilhar no facebook

Estão abertas as inscrições até o dia 01/06/2025 para os Cursos Superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Tecnologia em Processos Gerenciais (TPG) do IFSP São Carlos. São ofertadas 40 vagas para cada curso que são totalmente gratuitos, presenciais e no período noturno. O Curso de ADS tem duração de 6 semestres e TPG, duração de 5 semestres.

O Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas forma o profissional trabalha, também, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais.

Já o Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais forma o profissional que é capacitado para lidar com as complexidades do mundo empresarial, unindo conhecimentos técnicos e habilidades de gestão para impulsionar o sucesso das empresas de pequeno, médio e grande porte. Com uma base sólida em gestão, estratégia, e tomada de decisões, relações pessoais, marketing, comunicação, logística, comunicação, finanças, economia, sistemas de informação, empreendo ismo entre outras o tecnólogo em Processos Gerenciais se destaca por sua capacidade de otimizar recursos, identificar oportunidades de crescimento e melhorar a eficiência operacional.

As inscrições devem ser realizadas no site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/ . Para participar é preciso pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 30,00, mas todo curso é gratuito. Até o dia 11/05/2025 pode ser solicitada a isenção da taxa de inscrição.

