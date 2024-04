IFSP abre Inscrições para cursos técnicos para o segundo semestre

Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) abriu inscrições para cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio, para o segundo semestre de 2024. O período compreende os dias 8 de abril a 5 de maio de 2024.

Este processo seletivo destina-se tanto a estudantes que estão cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio, quanto àqueles que já concluíram o ensino médio, independentemente do período em que o tenham finalizado.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. No ato da inscrição, é obrigatório informar o CPF do candidato.

Taxa de Inscrição e Isenção

Para realizar a prova, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20, que pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou Guia de Recolhimento da União (GRU).

Os candidatos que se enquadrem nos critérios de renda familiar per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo (renda igual ou menor a R$ 1.412,00) por pessoa e que tenham cursado integralmente do 1º ao 9º ano ou da 1ª à 8ª série do ensino fundamental em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. O pedido de isenção deve ser feito entre os dias 08 e 14 de abril.

Caso o pedido de isenção seja deferido, a inscrição será automaticamente confirmada, sem a necessidade de pagamento. No entanto, se for indeferido, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa até o dia 06 de maio de 2024 para realizar a prova.

Vagas Disponíveis

O IFSP oferece um total de 2.410 vagas distribuídas em seus diversos campi no estado de São Paulo: Araraquara, Bauru, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano e Tupã.

Os interessados podem conferir a lista completa de cursos disponíveis no Edital nº 19, de 08 de abril de 2024.

No Campus São Carlos, especificamente, são ofertados os cursos:

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula - 4 semestres - 40 vagas - noturno

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor - 4 semestres - 40 vagas - noturno

Técnico em Qualidade - 3 semestres - 40 vagas - noturno

Modalidades de Cursos

O processo seletivo contempla cursos técnicos nas modalidades concomitante e subsequente ao ensino médio. Os cursos concomitantes destinam-se a estudantes que estejam cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio e desejam realizar apenas o curso técnico no IFSP. Por outro lado, os cursos subsequentes são voltados para aqueles que já concluíram o ensino médio, independentemente do tempo decorrido desde a conclusão.

Prova e Cronograma

As provas estão agendadas para o dia 16 de junho de 2024 e terão duração de três horas. O horário e local serão divulgados no dia 13 de junho de 2024, após as 20h, no Portal de Processos Seletivos do IFSP. A prova consistirá de 30 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

Para mais informações, incluindo o cronograma completo e outros documentos, os interessados podem acessar o site oficial do IFSP: https://ifsp.edu.br/ps2024cs-2 e o Portal de Processos Seletivos do IFSP: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.

Leia Também