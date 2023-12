IFSC/USP São Carlos sedia minicurso “Microscopia Eletrônica Criogênica”

Crédito: Divulgação

O IFSC/USP organizou entre os dias 7 e 20 de dezembro o minicurso intitulado “Cryogenic Electron Microscopy Cryo-EM”, com a participação do professor Vitor Serrão, da Universidade da Califórnia – Santa Cruz (EUA), uma atividade acadêmico-científica dedicada tanto para alunos de pós-graduação, quanto para pessoas que já completaram seus pós-doutorados, pessoas interessadas na área de criomicroscopia eletrônica. Por outro lado, como é uma área de fronteira e está se expandindo muito no Brasil, as inscrições foram abertas também para alunos de graduação do IFSC/USP ou de outras unidades, bem como para pesquisadores interessados.

Com um inesperado número de inscrições - inclusive de pessoas oriundas fora do Estado de São Paulo - e que ultrapassou as melhores expectativas, participaram dessa disciplina perto de vinte e cinco alunos. Para o organizador do evento, o docente e pesquisador do IFSC/USP, professor Otavio Henrique Thiemann, o foco sobre este tema é bastante importante no contexto acadêmico-científico. “A criomicroscopia eletrônica é uma área de fronteira na biologia, na bioquímica e na biologia molecular, sendo que no Brasil alguns microscópios estão sendo instalados através de um custo muito alto. Contudo, muitas pessoas dentro de seus laboratórios têm interesse em abrir essa área de pesquisa, no contexto de seus projetos. Então, a finalidade deste curso é de se somar a outras iniciativas anteriores e tradicionais no esforço para tornar essa técnica mais acessível a um maior número possível de projetos, para que mais pessoas possam se utilizar dela.

Conversando com o ministrante Vitor Hugo Balasco Serrão, o curso foi oferecido no contexto do programa de pós-graduação do IFSC e a ideia principal é dar uma noção geral de como funciona todo o processo. “Desde a obtenção da amostra ao seu preparo, coleta de dados, bem como ao seu processamento, esse conhecimento visa apresentar diferentes formas de o aluno poder testar as técnicas, tendo em consideração o seu projeto específico. Então, estamos mostrando que não basta um único workflow, nem uma única maneira de iniciar a coleta até o seu processamento, mas apresentando ideias de como o aluno pode permear diferentes metodologias ao obter a resposta necessária para a pergunta em questão do seu projeto.

A importância do curso

Em sinergia com outros workshops e treinamentos oferecidos no país, e a um esforço do IFSC/USP estabelecido para outras técnicas, como cristalografia e biofísica, o nosso Instituto se junta a comunidade nacional e internacional através de uma técnica que está sendo amplamente difundida no mundo e, acima de tudo, amplamente utilizada. Vitor sublinha o fato de os alunos poderem observar a aplicação de metodologias de ponta, particularidades que estão na fronteira do conhecimento e ainda algumas questões que estão sendo colocadas em termos mundiais. “Eles vão aprender uma nova técnica que será aplicada futuramente, com grande frequência. É um curso que não é tão fácil assim, atendendo a que ele tem um conteúdo muito denso, onde se tenta abranger todos os itens. Contudo, os alunos estão muito focados no aprendizado, muito atentos e participativos”, pontua o docente.

Embora ainda não se tenha decidido se haverá uma periodicidade para a realização deste curso, no futuro, o certo é que para Vitor a temática tem uma importância extremamente grande, até porque é uma disciplina especial, em caráter especial, dentro da pós-graduação. (Rui Sintra/Adão Geraldo - jornalistas - IFSC/USP)

