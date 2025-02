Husqvarna investe para triplicar produção em São Carlos

Linha de produção da Husqvarna: Planta de São Carlos deve ganhar ainda mais importância dentro do planejamento estratégico da empresa - Crédito: reprodução AAB

A multinacional sueca Husqvarna, que atua no Brasil com equipamentos para manejo de áreas verdes e agricultura familiar, está ampliando sua fábrica em São Carlos. A empresa possui 65 trabalhadores e segundo informações exclusivas do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, estaria contratando pelo menos mais 13 profissionais.

O objetivo é triplicar a produção até o primeiro trimestre de 2026 e chegar a 1 milhão de unidades fabricadas de itens como roçadeiras, motosserras, cortadores de grama, geradores, motobombas, motores, entre outros.

Além disso, a empresa também pretende transformar a fábrica brasileira num centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos voltados à agricultura familiar. O investimento, cujo valor a companhia não revela, inclui um novo laboratório, a ampliação de escritórios e a criação de um centro de pesquisa para desenvolver produtos para agricultura leve de mercados emergentes, como América Latina e Ásia.

De acordo com Luciano Trindade, diretor da fábrica paulista, a ação faz parte da mudança da estratégia do Grupo Husqvarna, iniciada em 2023, que inclui transferência de produtos de unidades fabris e adequação de portfólio por região. A primeira onda de transferências foi feita ainda em 2023, da Suécia ao Brasil, da linha de motosserras profissionais.

A segunda parte do plano, em 2024, nacionalizou componentes para motores, que eram antes produzidos na China. Nesse caso, a transferência foi para evitar a taxação dos EUA. “Eles [EUA] tinham tarifas mais altas e específicas para a China. A transferência para São Carlos reduziu os custos e o preço final dos produtos voltados ao mercado americano”, disse o executivo.

Em 2025, terá início uma terceira onda, dando continuidade à estratégia, incluindo a transferência de alguns motores produzidos na China para o Brasil. Atualmente, 80% do que é produzido na fábrica de São Carlos vai para o exterior, com destaque para EUA e Colômbia, mas também para outros países da América Latina, África e Ásia.

Também como parte da mudança de estratégia, a Husqvarna comprou no ano passado, a startup brasileira InCeres, especializada em análise de solo e agricultura de precisão. O modelo de negócios da InCeres, que faturou US$ 920 mil em 2023, baseia-se em assinaturas pelos produtores.

Com vendas em mais de 100 países, a Husqvarna está no Brasil desde 1978. Globalmente, a empresa faturou US$ 53,3 bilhões em 2023, queda de 1,4% em relação ao ano anterior. O lucro líquido ficou em US$ 2,2 bilhões, crescimento anual de 12,5%.

A companhia trabalha com três unidades de negócios: Floresta e Jardim, Gardena e Construção. O Brasil trabalha apenas com produtos para Floresta e Jardim e representa 3% do faturamento global dessa divisão.

Em termos de produção, porém, o Brasil tem maior importância, com 20% de tudo que é fabricado pela empresa. “Com esta expansão, a fábrica de São Carlos vai crescer ainda mais”, disse Trindade.

Leia Também