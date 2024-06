HU-UFSCar apresenta investimentos e potencial de ampliação em reunião com gestores do SUS sobre ocupação de unidades de saúde

Fábio Neves, Superintendente do HU-UFSCar fala sobre o funcionamento do Hospital (Imagem: UFSCar) -

O Superintendente do Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar), Fábio Neves, apresentou em encontro realizado ontem (27/6) o trabalho que o HU tem realizado e investimentos destinados a aprimorar as condições do atendimento prestado à população de São Carlos e região. A apresentação se deu em reunião na Santa Casa de São Carlos, com participação de representantes da Prefeitura Municipal e do Departamento Regional de Saúde 3 e a convite da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. A pauta principal foi a superocupação das unidades de pronto atendimento (UPA) e dos prontos-socorros hospitalares conveniados ao SUS (Sistema Único de Saúde).

No encontro, o Superintendente relembrou que todos os atendimentos do HU-UFSCar são regulados pela Secretaria Estadual de Saúde, abrangendo 24 municípios da região, com uma média de 3000mil pessoas atendidas por mês. Os pacientes são encaminhados ao HU-UFSCar de acordo com as especialidades previstas em contrato, com base no sistema Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS).

Na ocasião, Neves esclareceu que o Hospital tem atendido, inclusive, um número de pacientes acima do previsto em contrato com a Secretaria Municipal de Saúde. O instrumento prevê 130 internações mensais e, nos últimos dois meses, o HU-UFSCar tem atendido o dobro disso, o que gera déficit financeiro para o Hospital.

“Reconhecemos os desafios orçamentários e estamos sempre em busca de mais recursos para o HU. Nós temos a infraestrutura e mais leitos para ampliar o número de internações, mas precisamos que o contrato seja ajustado, para termos a viabilidade financeira para manter esses leitos em funcionamento. Já vimos informando a Secretaria Municipal de Saúde, da necessidade de conversarmos e rever o contrato, adequando-o para a necessidade atual de atendimentos. Este encontro é importante justamente para apontarmos os pontos que precisam ser aprimorados e, juntos, buscar a solução para a ampliação dos leitos nas unidades de saúde pública do Município”, ressaltou o Superintendente na reunião.

Fábio também enfatizou que o maior problema é a insuficiência de leitos clínicos para dar suporte à Rede de Urgência e Emergência regional. Com a falta de leitos, não há vazão dos pacientes que estão em observação nas UPAs e nos prontos-socorros hospitalares, gerando superlotação. A partir do cenário atual apresentado pelas unidades de atendimento em saúde, ficou acordado que será feito estudo para que seja viabilizada pelo Município a ampliação do número de leitos no convênio com o HU-UFSCar.

Investimentos

Recentemente, o HU-UFSCar abriu quatro novos leitos para atendimento de pacientes com dengue; em 2023, inaugurou novas áreas assistenciais (Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Unidade de Internação Pediátrica), com 29 leitos, e administrativas (Apoio Operacional e Central de Resíduos); além da Unidade de Pesquisa Clínica (UPC), com infraestrutura adequada e uma equipe qualificada e especializada na realização de estudos clínicos para o desenvolvimento de novos medicamentos e insumos para a saúde.

O Hospital conta também com leitos para atendimento em saúde mental, que recebem pacientes de São Carlos, Ibaté, Dourado, Ribeirão Bonito, Descalvado e Porto Ferreira. Durante pandemia da Covid-19, a unidade de saúde teve um papel fundamental no atendimento a pacientes de São Carlos e região, registrando uma das menores taxas de mortalidade na UTI Covid em nível nacional, 30%, ante 52,9% da média nacional, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

As melhorias, mesmo diante do cenário de restrições orçamentárias, têm sido resultado de uma gestão administrativa atenta às necessidades da população e às oportunidades de captação de novos recursos.

