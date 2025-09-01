(16) 99963-6036
segunda, 01 de setembro de 2025
Cidade

Guias de Taxas Mobiliárias e ISSQN Fixo de 2025 já estão disponíveis no SIM Online

01 Set 2025 - 17h39Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guias de Taxas Mobiliárias e ISSQN Fixo de 2025 já estão disponíveis no SIM Online -

A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Receitas Mobiliárias, informa que as guias de Taxas Mobiliárias e ISSQN Fixo referentes a 2025 já podem ser emitidas de forma 100% digital pelo SIM Online no site oficial da Prefeitura: https://scarlos.giap.com.br/ords/scarlos02/f?p=1471:1.

Segundo a pasta, a iniciativa moderniza o atendimento, reduz o uso de papel e oferece mais agilidade e segurança aos contribuintes.

Condições de pagamento

  • À vista com 10% de desconto: vencimento em 25 de setembro.

  • Parcelado em até 4 vezes: primeira parcela em 25 de setembro e última em dezembro.

Como emitir

  1. Acesse o SIM Online pelo link informado.

  2. Selecione a opção de Taxas Mobiliárias / ISSQN Fixo (2025).

  3. Informe os dados solicitados e gere a guia para pagamento.

Dúvidas e atendimento

Para esclarecimentos ou mais informações, os contribuintes podem contatar o Departamento de Receitas Mobiliárias pelos e-mails: receitamobiliaria@saocarlos.sp.gov.br e cadastromobiliario@saocarlos.sp.gov.br.

Leia Também

Concurso da Guarda Municipal de São Carlos entra na quarta fase com exames médicos e toxicológicos
Cidade19h28 - 01 Set 2025

Concurso da Guarda Municipal de São Carlos entra na quarta fase com exames médicos e toxicológicos

Morte do vereador Mazola completa 14 anos
Memória 19h05 - 01 Set 2025

Morte do vereador Mazola completa 14 anos

CPFL Paulista recupera energia suficiente para abastecer 1,4 mil casas na região de São Carlos
"Famosos gatos"19h04 - 01 Set 2025

CPFL Paulista recupera energia suficiente para abastecer 1,4 mil casas na região de São Carlos

Nesta terça SAAE interdita trecho da Carlos Botelho para reparo emergencial
Cidade17h28 - 01 Set 2025

Nesta terça SAAE interdita trecho da Carlos Botelho para reparo emergencial

PROHAB oferece cursos gratuitos no Planalto Verde e no Eduardo Abdelnur
Cidade15h49 - 01 Set 2025

PROHAB oferece cursos gratuitos no Planalto Verde e no Eduardo Abdelnur

Últimas Notícias