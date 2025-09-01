Guias de Taxas Mobiliárias e ISSQN Fixo de 2025 já estão disponíveis no SIM Online

A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Receitas Mobiliárias, informa que as guias de Taxas Mobiliárias e ISSQN Fixo referentes a 2025 já podem ser emitidas de forma 100% digital pelo SIM Online no site oficial da Prefeitura: https://scarlos.giap.com.br/ords/scarlos02/f?p=1471:1.

Segundo a pasta, a iniciativa moderniza o atendimento, reduz o uso de papel e oferece mais agilidade e segurança aos contribuintes.

Condições de pagamento

À vista com 10% de desconto : vencimento em 25 de setembro .

Parcelado em até 4 vezes: primeira parcela em 25 de setembro e última em dezembro.

Como emitir

Acesse o SIM Online pelo link informado. Selecione a opção de Taxas Mobiliárias / ISSQN Fixo (2025). Informe os dados solicitados e gere a guia para pagamento.

Dúvidas e atendimento

Para esclarecimentos ou mais informações, os contribuintes podem contatar o Departamento de Receitas Mobiliárias pelos e-mails: receitamobiliaria@saocarlos.sp.gov.br e cadastromobiliario@saocarlos.sp.gov.br.

