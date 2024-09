Gratuito: Curso Objetivo abre inscrições para participação dos estudantes no Simulado Fuvestão

Crédito: divulgação

O Curso Objetivo Vestibulares realizará em 14 de setembro (sábado), das 14 às 19 horas, o tradicional Simulado Fuvestão.

www.curso-objetivo.br . No ato da inscrição, o candidato escolhe onde deseja fazer a prova, entre mais de 90 opções de endereços distribuídos em 82 localidades de quatro estados: SP (Capital, Interior e Litoral), MG, ES e MT. A participação é gratuita, bastando, para isso, inscrever-se até o dia 12 de setembro pelo site. No ato da inscrição, o candidato escolhe onde deseja fazer a prova, entre mais de 90 opções de endereços distribuídos em 82 localidades de quatro estados: SP (Capital, Interior e Litoral), MG, ES e MT.

O simulado segue os moldes da 1ª fase do vestibular da Fuvest, oferecendo 90 testes de múltipla escolha. Durante a prova, o estudante vivencia o clima dos vestibulares com o mesmo grau de dificuldade, a mesma duração e com um grande número de candidatos. Assim, ele testa seus conhecimentos e enfrenta os vestibulares com tranquilidade e segurança.

Promovido pelo Sistema de Ensino Objetivo, o Fuvestão é aberto para alunos ou não do Objetivo, matriculados no Ensino Médio e em outros cursos pré-vestibulares ou egressos do Ensino Médio.

O gabarito e a resolução comentada da prova serão divulgados pela internet, no dia 16/9.

Leia Também