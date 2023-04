GM e departamento de fiscalização interditam festa em república no Cidade Jardim

Crédito: divulgação

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano interditaram no final de tarde desta quinta-feira (06/04), uma festa universitária que estava sendo realizada em república localizada na região do Cidade Jardim.

O Departamento de Fiscalização recebeu uma denúncia e após verificar que a festa com mais de 300 pessoas estava ocorrendo com cobrança de ingressos, som e colocando em risco a segurança das pessoas por não possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e autorização da Prefeitura, determinou a interdição do evento.

“A Fiscalização verificou que o imóvel não tinha condições nenhuma de segurança e que a festa, além de causar perturbação de sossego a vizinhança, não tinha as devidas autorizações para ser realizada, interditamos o evento”, disse o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, informou que além de coibir a realização de festas clandestinas, esse trabalho especifico também visa coibir a perturbação de sossego nos estabelecimentos comerciais e que as operações são definidas pelo Gabinete de Gestão Integrada.

