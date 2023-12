Fundo Social recebe mais 850 cestas básicas do Governo do Estado

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) recebeu do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Fundo Social de São Paulo – FUSSP -, 850 cestas básicas para atender famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas em entidades assistenciais do município.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS), Rosária Mazzini, disse que em virtude de um problema no processo licitatório realizado pelo Governo do Estado, inicialmente a cidade iria receber 250 cestas, porém a equipe trabalhou e São Carlos recebeu 850 cestas que serão distribuídas à população em situação de vulnerabilidade. “A nossa ideia é distribuir antes do natal. Agradeço o Governo do Estado pelo repasse nos proporcionando esse momento acolhedor às famílias. Nós fazemos questão de empreender este esforço pois queremos que as famílias beneficiárias tenham um Natal e uma virada de ano com mais bem-estar e dignidade. O que queremos para nós, também fazemos força de oferecer aos demais são-carlenses", destaca a presidente do FSS.

Recentemente o Fundo Social de São Carlos recebeu 12,5 toneladas de alimentos não perecíveis da Tusca Social, projeto da Taça Universitária de São Carlos (Tusca). Os produtos foram arrecadados em uma ação para beneficiar a comunidade carente do município em diversos eventos realizados pela coordenação da Taça e que também serão transformados em cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade.

Esse ano o FSS também recebeu, ainda, 1,5 toneladas de roupas da Receita Federal, e que serão encaminhadas para pessoas que necessitam.

“Muitas pessoas ainda estão desempregadas, sem renda, vivendo em situação difícil, portanto essas doações ajudam bastante. A Prefeitura também faz a sua parte, mas nesse momento toda a ajuda é bem-vinda”, finaliza Rosária Mazzini.

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos está localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

