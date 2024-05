Iguatemi São Carlos recebe Feira dos Países com mais de 5 mil peças produzidas por artesãos

Representando a arte e cultura de diversas nações, a Feira dos Países chega ao Shopping Iguatemi São Carlos trazendo mais de 5 mil peças criadas por artesãos de diversos países como Índia, Senegal, Brasil, Marrocos, Paquistão, Turquia, Egito, Tibet, Peru, Tailândia e Indonésia. A exposição ficará disponível até o dia 26 de maio, na praça de eventos.

As peças artesanais, produzidas por famílias de cada localidade e que vivem da arte que fabricam, possuem valores que vão de R$5,00 a R$15 mil. Na feira é possível encontrar artesanatos como peças de decoração, acessórios, bijuterias, luminárias, cerâmicas em alto relevo, tapetes persas, tecidos, entre outros objetos.

No estande do Senegal, por exemplo, podem ser encontradas peças esculpidas a mão; da Indonésia, objetos de decoração em madeira; no da Índia, Pashminas quentinhas, da região de Caxemira; no do Paquistão, tapetes persas; no do Egito, incensos, pirâmides, papiros e esculturas dos deuses e; muitas outras opções de cada canto do país.

Serviço:

Feira dos Países | Shopping Iguatemi São Carlos

Local: Praça de eventos do shopping

Data: até 26/05

Horário: das 10h às 22h, todos os dias

Entrada gratuita

