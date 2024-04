Fundo Social lança a campanha do agasalho 2024

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) lança nesta terça-feira, 16, às 9h, na sua sede, na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, a campanha do agasalho 2024.

O FSS pretende arrecadar 100 mil peças entre roupas femininas, masculinas, infantis, acessórios de inverno, calçados, cobertores e itens de cama, mesa e banho.

O importante é que as peças estejam em condições de uso, ou seja, limpas em bom estado, podendo ser de qualquer tamanho. Conforme o Fundo recebe as doações, a equipe já separa as peças por tamanho e modelo. Na sequência cada entidade envia o seu perfil de atendimento e a necessidade para atender a população cadastrada.

Para a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Rosária Mazzini, a Campanha do Agasalho representa a união da comunidade em prol da solidariedade e do amor ao próximo. “Esperamos alcançar números expressivos na arrecadação para que dessa forma possamos ajudar mais pessoas por meio das entidades sociais que realizam projetos importantes na nossa cidade. Sabemos que os são-carlenses são participativos. Além disso, as instituições e empresas da nossa cidade entendem o papel social e transformador das nossas campanhas”, afirmou a presidente do FSS.

As doações podem ser feitas na sede do próprio Fundo Social em São Carlos, na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina; na sede do Fundo no distrito de Santa Eudóxia, na Rua Coronel Joaquim Cintra, 25 (Casa Amarela); no Paço Municipal, na rua Episcopal, 1.572, no centro; na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Treze de Maio, 2.000, no centro; na Biblioteca Amadeu Amaral, na Rua São Joaquim, 735, no Jardim São Carlos; na sede do SAAE, na avenida Getúlio Vargas, 1.500, no Jardim São Paulo e nas outras 7 unidades da autarquia.

Quem quiser fazer grandes doações de roupas, agasalhos e cobertas basta ligar no telefone (16) 3372-0865 e agendar que o Fundo Social vai buscar.

