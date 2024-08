Frente fria vai derrubar as temperaturas na sexta-feira no estado de SP

Frio - Crédito: Agência Brasil

Segunda a quarta-feira

Massa de ar seco mantém a condição de estabilidade atmosférica no estado de São Paulo, para hoje e para os próximos dias, com previsão de sol, com céu claro a poucas nuvens e sem chuva em todas as regiões do estado. Os índices de umidade do ar permanecem baixos durante a tarde e as temperaturas continuam amenas entre a noite e o amanhecer e em gradual elevação à tarde.

Quinta-feira



O dia começa com Tempo estável e poucas nuvens no estado de São Paulo. No período da tarde a aproximação de uma nova frente fria, ocasiona aumento da nebulosidade e chuvas isoladas a partir do oeste e sul do estado.

Sexta-feira

Frente fria desloca-se rapidamente pelo estado de São Paulo. Contudo, o dia começa com céu nublado e com chuvas isoladas, mas a nebulosidade começa a diminuir a partir do oeste e sul do estado, devido a entrada do sistema de alta pressão pós-frontal que ocasionará acentuado declínio nas temperaturas.

Fonte IPMET

