Filme de São Carlos ganha prêmio de festival latino-americano

Produzido em São Carlos ao longo de mais de 12 anos, o longa-metragem "Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca", dirigido por Tiago Mal, Eduardo Perdido e Diego Doimo, levou o Prêmio Especial do Júri de Animação no 44º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, em premiação realizada na última semana em Havana, Cuba.

O filme apresenta a pequena traça Teca e seu ácaro de estimação Tuti em uma aventura que busca valorizar os livros e a leitura. Com o uso de diferentes técnicas de animação e filmagem, a produção foi realizada na cidade de São Carlos pela empresa Rocambole Produções.

Com o apoio da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura do Governo Federal, dois dos diretores do filme puderam prestigiar a edição de 2023 do Festival de Cinema da América Latina. Selecionados no edital de intercâmbio cultural para circulação audiovisual no exterior, Diego Doimo e Eduardo Perdido receberam uma bolsa para custear a viagem para o evento.

"Pudemos apresentar o filme antes das sessões e conversar com o público e outros realizadores do Brasil e de outros países da América Latina, além de estarmos presentes no encerramento para receber esse prêmio tão significativo não só para nós, mas para todo o cinema de animação brasileiro", comenta Eduardo.

Para Diego Doimo, “levar o troféu mostra que o filme está conseguindo dialogar com diferentes públicos e lugares do mundo todo”.

Desde outubro de 2023, o longa "Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca" já foi exibido em países como Rússia, Estados Unidos, País de Gales (Reino Unido) e Índia, onde levou o prêmio de Melhor Filme de Animação na 17ª edição do Ayoudhia Film Festival. As exibições continuam ao longo de 2024, quando o filme deve estrear nos cinemas brasileiros.

