Fesc recepciona alunos para início dos cursos 2023

Crédito: Divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (Fesc) promoveu nesta segunda-feira, 6, uma recepção de boas-vindas aos alunos que se matricularam para os cursos deste ano. Durante o evento foi anunciado também as novidades da programação 2023.

A Fesc abriga políticas públicas que tratam de temáticas que são desafiadoras para sociedade entre elas a Uati (Universidade Aberta da Terceira Idade), que tem como eixo norteador a prevenção de doenças e promoção de saúde da população acima de 40 anos, o PID (Programa de Inclusão Digital), a Universidade do Trabalhador (Unit) além dos polos das universidades Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Univesp com cursos de graduação feitos a distância. Para 2023 a Fundação recebeu 2.400 inscrições.

O diretor-presidente da Fesc, Eduardo Cotrim, ressaltou a importância do acolhimento aos alunos e professores que tomaram um café da manhã especial e participaram de dinâmicas com o corpo docente para o início do ano letivo da Fesc.

“Recebemos a matricula de 2.400 alunos, batemos um recorde em toda a história da Fesc, porém continuamos com vagas ainda para alguns cursos. A Fundação cumpre o seu papel na área educacional sem esquecer da vida cotidiana e cultural dos seus alunos. Desejo sucesso aos professores e alunos”, disse Eduardo Cotrim.

Participaram ainda da recepção aos alunos da Fesc, o vice-prefeito Edson Ferraz, diretores da instituição, professores, entre outros servidores.

