Fesc (Campo do Rui) será reaberta para a prática de atividades físicas na segunda-feira (31)

Crédito: ARQUIVO/PMSC (IMAGENS DE ANTES DA PANDEMIA)

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), localizada na Vila Nery, no Campo do Rui, vai reabrir a pista de caminhada, academia ao ar livre, espaço para calistenia e o quiosque, a partir da próxima segunda-feira (31/08).

Para a reabertura dessas áreas foi estabelecida regras de acordo com o protocolo sanitário imposto pelo Plano São Paulo, portanto o uso de máscaras será obrigatório, assim como aferição de temperatura. A Fundação disponibilizará álcool em gel na portaria e nos sanitários, porém recomenda aos usuários, no caso do uso de equipamentos da academia ao ar livre e de calistenia, que cada pessoa faça a desinfecção do aparelho com álcool 70% antes de usar.

De acordo com o diretor presidente da FESC, Fernando Carvalho, a capacidade será somente para 200 pessoas, sem aglomeração, uma vez que a área total é grande e permite distanciamento. “Vamos ter controladores de acesso para que todas essas normas sejam cumpridas. Também não vamos permitir o uso dos bebedouros, na verdade eles foram desativados, portanto as pessoas devem levar água para hidratação”, ressalta Carvalho lembrando que antes da pandemia do novo coronavírus mais de mil pessoas se exercitavam na FESC todos os dias.

Simultaneamente 150 usuários podem usar a pista de caminhada, 9 a academia ao ar livre, 6 os aparelhos de calistenia e 6 no quiosque. A quadra esportiva e o parque infantil permanecem interditados.

A FESC está localizada na rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery e estará aberta de segunda a domingo da 6h às 12h e das 14h às 20h.

