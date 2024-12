Feira de Economia Solidária da Praça XV inaugura decoração de luzes de Natal neste domingo (15)

No próximo domingo (15/12) a Feira de Economia Solidária da Praça XV promoverá eventos com motivação de Natal.

A festa é uma organização dos empreendimentos de economia solidária, com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio do Departamento de Apoio à Economia Solidaria e tem por objetivo oferecer além da comercialização de artesanato, serviços, produtos gastronômicos, também eventos culturais gratuitos para toda a população de São Carlos e região.

Em especial, no próximo domingo, acontecerá a inauguração da decoração das luzes de Natal, com a presença do Papai Noel vovô Pedrinho, que recepcionará todas as crianças.

Confira a programação do evento:

18h- Chegada do Papai Noel Vovô Pedrinho que receberá as crianças em sua casinha de Papai Noel a partir das 18h até 21h.

16h às 21h: Comercialização dos produtos artesanais e gastronômicos da economia solidária

18h30: Inauguração da decoração de Luzes de Natal

18h30: apresentação da Banda Vinil 78

Os empreendedores e empreendedoras da Feira da Praça XV aguardam a população de São Carlos e região para mais um domingo de muitas atrações.

