Evento solidário visa arrecadar recursos para o SOSopão

Promovido pela Loja Maçônica, será realizado neste domingo, 5, em dois períodos o 1º Domingo Solidário Super Cérebro + SOSopão, uma ação social que visa arrecadar recursos para o projeto que atende pessoas carentes em São Carlos.

Um dos ideais do evento é desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais do participante, além de ter um momento agradável e fazer uma boa ação.

Das 9h às 12h as atividades serão direcionadas ao público infantil e das 14h às 18h, para os adultos.

Segundo os organizadores, as crianças devem levar um pacote de arroz, feijão ou garrafa de óleo e adultos pagam R$10,00 para participar das atividades.

O 1º Domingo Solidário acontece na sede da Loja Maçônica, na rua Trabalho esquina com rua Fraternidade, 107, no Recreio dos Bandeirantes.

