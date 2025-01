Escola onde bebê foi mordido é condenada a pagar indenização de mais de R$ 12 mil

Criança ficou com vários hematomas - Crédito: arquivo pessoal

Uma escola infantil localizada no Bairro Santa Paula, em São Carlos, foi condenada pagar uma indenização de R$ 12.976,59, valor corrigido, por danos morais aos pais de um menino de 1 ano e sete meses que levou várias mordidas de outra criança maior dentro da unidade. O caso ocorreu em janeiro do ano passado e a sentença foi proferida pelo juiz do caso em dezembro do mesmo ano e as partes entraram em acordo para o pagamento.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 3º Distrito Policial, por volta das 17h30, a mãe foi até a escola e foi recepcionada por uma funcionária que informou que havia ocorrido um “acidente” com a criança. Em seguida outras funcionárias chegaram e disseram que o coleguinha de classe havia mordido a criança por uma disputa de um brinquedo.

A mãe entrou em desespero ao ver o filho com vários hematomas pelo corpo e começou a chorar. Ela acredita que os ferimentos tenham sido provocados antes, mas só teria sido avisada na hora que foi buscar o menino.

Na época, a direção da escola se manifestou através de nota informando que que prestou o socorro e comunicou imediatamente os pais. Disse ainda que provavelmente o local onde ocorreu as mordidas tenha sido o parque infantil, que não é monitorado por câmeras.

Confira a nota na integra

“Informamos que logo após a constatação do ocorrido, onde fora apurado que uma criança mordeu a outra, auxiliamos e prestamos socorro, comunicando imediatamente os pais do menor.

Compreendemos a frustração e o descontentamento da família. Porém, temos que esclarecer as questões levantadas em nota divulgada pelos familiares.

O local onde provavelmente ocorreu o fato, o parque infantil, não é guarnecido de câmeras, embora na maior parte das dependências internas e portão de acesso à escola, existem câmeras de monitoramento. Contudo, as professoras, ao constatarem o ocorrido, prontamente atenderam a criança.

Sempre reforçando que é interesse da Escolinha Pequeninos do Futuro esclarecer os fatos e prestar todo apoio e auxílio à criança e familiares, nos parece pouco provável que a família já tenha tido acesso ao laudo, já que ainda estamos aguardando esse documento para que sejam tomadas as medidas cabíveis.”

