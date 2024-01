Entrada e saída de emergência na UPA Vila Prado tem ferragens expostas

Ferros expostos e buracos colocam em risco a integridade física de pessoas e possibilidade de acidentes com veículos - Crédito: Maycon Maximino

A falta de conservação na entrada e saída de veículos que atendem urgência e emergência (Samu, por exemplo) na UPA Vila Prado, chamou a atenção de leitores do São Carlos Agora.

Nesta terça-feira, 16, a reportagem foi ao local e constatou a veracidade das informações. O problema ocorre na Avenida Grécia.

Na travessia em questão, quando ao acesso ao asfalto, houve a deterioração do asfalto e do concreto, ocorrendo grandes buracos com parte das ferragens expostas.

De acordo com os leitores, podem ocorrer danos dos veículos que passam pelo local ou até mesmo acidentes com pedestres que transitam com destino a unidade de pronto atendimento. A reivindicação é que, após o problema ter se tornado público, ocorra uma reforma no local.

