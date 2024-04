Embrapa São Carlos lança ferramenta digital para facilitar aplicação de biofertilizante líquido

Cálculo da aplicação do biofertilizante líquido em milho vai ficar mas fácil com a nova ferramenta digital - Crédito: Wilson Tadeu

Uma ferramenta digital gratuita, para facilitar a recomendação de uso do biofertilizante gerado pela Fossa Séptica Biodigestora (que trata o esgoto do vaso sanitário), de maneira rápida e segura, e também para proporcionar economia de insumos e água na produção de milho de pequenos produtores rurais, é o novo lançamento da Embrapa Instrumentação São Carlos.

O Agro-Efluente busca permitir a substituição completa do fornecimento de nitrogênio proveniente de fertilizantes minerais para o cultivo de milho destinado à produção de biomassa e grãos (por exemplo, para silagem e alimentação animal), em pequenas áreas de produção, por fertirrigação fracionada do solo, via sulcos curtos fechados no final.

Agregação de renda

A ferramenta digital, que tecnicamente pode ser chamada de software ou aplicativo web, pode ser acessada em um computador, notebook, tablet e também via telefone celular - inclusive no modo off-line - pelo link https://agro-efluente.anvil.app/, onde inclusive existe um tutorial com vídeos e publicações sobre o efluente e também sobre a Fossa Séptica Biodigestora.

“Do ponto de vista econômico, essa ferramenta digital vai ajudar quem vive da agricultura familiar a agregar renda com um adubo alternativo, que é fonte de nitrogênio, diminuir custos com fertilizantes e também reduzir o impacto no meio ambiente”, explica o engenheiro agrônomo Luis Bassoi, da Embrapa Instrumentação.

A nova geração

“É mais uma tecnologia social para ajudar quem já possui a Fossa Séptica Biodigestora, ou mesmo incentivar as pessoas que ainda não tratam o esgoto do vaso sanitário na propriedade rural a instalar a Fossa - com mais de 20 anos de existência e 12 mil unidades em todo o Brasil - que ajuda a evitar doenças. O Agro-Efluente é a nova geração da ‘família’ do Saneamento Básico Rural da Embrapa”, acrescenta o químico Wilson Tadeu Lopes da Silva.

O lançamento do Agro-Efluente vai ocorrer durante o Curso “Uso seguro do esgoto tratado na agricultura” – com todas as vagas esgotadas – na quarta-feira, 10, na Embrapa Instrumentação, em uma apresentação do analista Ednaldo José Ferreira, um dos desenvolvedores da ferramenta digital (que também contou com a participação do aluno Lucas Akira Quaresma, do Instituto Federal de Alagoas).

A novidade também será tema no Dia de Campo “Tecnologias para saneamento básico rural e uso de biofertilizante líquido”, que ocorre na quinta-feira, 11, no Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão (Lanapre) – e que ainda tem vagas gratuitas disponíveis pelo link https://forms.gle/ctn2ijfCRKxErYbZ9.

