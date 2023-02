Elton Carvalho solicita reunião sobre falta de medicamento na Rede Municipal

Crédito: divulgação

Vereador Elton Carvalho (Republicanos) realizou nesta quarta-feira, 08, uma reunião para discutir a falta de medicamentos nas farmácias da rede municipal.

Estiveram presentes a Secretária Adjunta da Secretaria de Saúde, Luciana Caldeira, a Diretora do Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, Izaulina Jacomazi, Diretora do Departamento de Gestão Administrativa, Elenice Afonso, Diretor do Departamento de Procedimentos Licitatórios, Hícaro Leandro Alonso e Secretária Adjunta da Secretaria de Fazenda, Queren Pereira.

Durante a reunião foi esclarecida a reestruturação administrativa do Departamento de Procedimentos Licitatórios, que agora além de contar com 5 pregoeiros tem uma seção exclusiva de licitações da Secretaria da Saúde e Educação, com o objetivo de garantir a devida agilidade que essas Secretarias demandam. Prova disso foi apresentada nesta terça-feira, 07, com a liberação de 43 empenhos para os processos de compras da Secretaria de Saúde.

Foi deliberado também, pela Secretária Adjunta da Secretaria de Saúde, a revisão da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) que vai garantir necessidades específicas de medicamentos para a rede de atenção básica e de especialidades , rede hospitalar, urgência e emergência móvel, saúde bucal e caixa de emergência de unidades de saúde do nosso município.

“Saio dessa reunião muito satisfeito com o empenho conjunto da Secretaria de Saúde e do Departamento de Procedimentos Licitatórios para solucionar a falta de medicamentos. Continuaremos acompanhando de perto essa questão para garantir a devida assistência farmacêutica para nosso município” pontuou Elton.

