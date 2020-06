Eixo SP alerta para ocorrência de neblina na rodovia Washington Luis

Crédito: Divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias alerta usuários por meio dos PMVs - Painéis de Mensagens Variáveis instalados nas rodovias que administra, sobre a incidência de neblina em diferentes trechos da concessão. A ocorrência dessa concentração de umidade foi mapeada pelas equipes da Eixo SP nas rodovias SP 310 - Washington Luís e SP 225 - Engenheiro Paulo Nilo Romano, em pelo menos dez municípios das regiões de São Carlos e Bauru.

Para garantir a viagem segura nos dias mais frios do ano, quando é mais propensa a baixa visibilidade por conta do fenômeno climático, a Concessionária também coloca à disposição a linha de atendimento ao usuário, no número 0800 17 8998. O CCO – Centro de Controle Operacional presta apoio ao motorista com informações sobre condições do tráfego e também orienta sobre rotas.

“Para evitar acidentes em caso de cerração na pista é preciso reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo que segue à frente mantendo distanciamento para garantir a realização de qualquer manobra com cautela. Se possível usar o farol de neblina ou o farol baixo. Quando o nevoeiro for muito intenso, recomendamos parar em uma de nossas bases do SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário ou da PMRv - Polícia Militar Rodoviária”, afirma Rogério Rodrigues, superintendente de Operações da Eixo SP.

Outra orientação é não acionar o farol alto nesta situação e redobrar a atenção à sinalização horizontal para manter o veículo na faixa de rolamento. E usar o pisca-alerta somente quando o veículo estiver parado no acostamento, faixa que deve ser utilizada somente em caso de necessidade.

Confira os locais de incidência de neblina:

SP 310 – Washington Luís

KM 225 – São Carlos próximo ao bairro Tangará

KM 206 – Itirapina

KM 197 - Corumbataí

KM 193 - Corumbataí

KM 181 – Rio Claro

KM 176 - Rio Claro

KM 163 – Santa Gertrudes

KM 157 - Cordeirópolis

SP 225 – Engenheiro Paulo Nilo Romano

KM 100 - Itirapina

KM 106 – Itirapina cruzamento com Vicinal Presidente Ulisses Guimaraes

KM 115 - Itirapina

KM 143 - Brotas

SP225 – Comandante João Ribeiro de Barros

KM 182 – Brotas próximo ao rio Jacaré Pepira

KM 199 - Jaú

KM 217 – Guaianás

KM 226 - Bauru

KM 231 – Bauru próximo ao Jardim Botânico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também