EcoNoroeste faz ação de segurança na passarela em frente a Airship do Brasil

Quem passou nesta quinta (09/5), pela Passarela “Ruy de Camargo Barbosa”, em frente à Escola de Aviação Airship do Brasil, na altura do quilômetro 233, da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP), pode participar da Ação “Café na Passarela”, realizada pela EcoNoroeste, dentro do movimento Maio Amarelo.

A atividade aconteceu das 7h às 9h, com distribuição de panfletos com orientações para segurança no trânsito. O objetivo principal foi mostrar aos pedestres e ciclistas que é necessário atravessar as rodovias de forma segura, utilizando as passarelas, evitando acidentes e, portanto, as consequências nefastas causadas.

Cristian Leite, supervisor de Tráfego da EcoNoroeste, ressaltou a importância das passarelas nas rodovias. “Elas foram construídas para garantir a segurança do pedestre e do ciclista. Passar por baixo delas, ou seja, cruzar a rodovia ao nível da pista, aumenta o risco de acidentes e atropelamentos, inclusive com vítimas fatais. Principalmente porque não é possível saber a velocidade que os veículos estão na rodovia”, disse.

Durante o Maio Amarelo, a EcoNoroeste realizará ações para todos os usuários das rodovias da concessionária, justamente para evitar o risco eminente de acidentes e também para conscientizar motoristas, caminhoneiros, motociclistas, ciclistas e pedestres a terem mais segurança no trânsito.

Veja as atividades nas rodovias da região durante todo este mês:

Dias 15 e 16 de maio – das 9 às 18 horas – Posto Kambuí – SP-310 (Km 291)3

Acontece a ação “Espaço Saúde do Caminhoneiro”. Serão oferecidos serviços como aferição de pressão arterial, por profissionais da saúde da EcoNoroeste, apoio nutricional e corte de cabelo.

Dia 22 de maio - das 2 às 5 horas – Base da PMRv em Jaboticabal – SP-326 (Km 337)

Ação “Acorda Caminhoneiro”, com orientações sobre direção segura e defensiva, distribuição de panfletos com dicas de segurança viária e de kit lanche aos motoristas.

Dia 30 de maio - das 7 às 9 horas - Base da PMRv em Araraquara – SP-310 (Km 273)

Ação “Pit Stop Motociclistas”, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, dá dicas de segurança.

