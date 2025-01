Edson Ferraz: “É dever de qualquer governo municipal atender aos cidadãos da periferia que pagam seus impostos e merecem toda a atenção do poder público”

Edson Ferraz: "município tem 270 bairros e que muitos deles têm grande carência de estruturas físicas que possam garantir esportes, lazer e cultura" -

Ex-vice-prefeito, o agora vereador Edson Ferraz (MDB), ex-goleiro do futebol profissional, tem sua vida ligada aos esportes. Porém, agora como parlamentar, ele destaca que sua atuação irá muito além disso. Durante entrevista ao SÃO CARLOS AGORA na última quinta-feira, 23 de janeiro, ele apontou novos desafios de São Carlos na saúde, na educação, na mobilidade urbana e em outros segmentos, ampliando sua atuação sem nunca deixar de lado as áreas esportiva e cultural. Veja entrevista em vídeo completa neste link.

Ampliar a parte do orçamento municipal utilizada para a implementação de políticas públicas na periferia de São Carlos e ter um olhar diferenciado para os moradores das regiões mais distantes da Região Central da cidade também são duas das principais prioridades de Ferraz.

Segundo Ferraz, além de priorizar investimentos na periferia, também é necessário ter uma articulação política para finalizar as obras dos centros de convenções tanto da USP quanto da Federal, pois esses espaços impactam diretamente no turismo de negócios de nosso município.

Enquanto secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz criou os eventos “Carna Funk” e “Clima Funk” para atender os jovens da periferia que não possuíam um espaço para curtir o estilo musical que gostam. Estes eventos receberam mais de 10 mil jovens por dia. Estas iniciativas buscaram promover a cultura e o entretenimento nas regiões mais distantes do centro da cidade.

SEGURANÇA E GUARDA MUNICIPAL - Outra prioridade será o fortalecimento da Guarda Municipal de São Carlos. Edson Ferraz planeja aumentar o efetivo da Guarda, oferecer adicional de risco de vida aos guardas e melhorar a frota de viaturas utilizadas no patrulhamento. O objetivo é ampliar a segurança e a presença da Guarda Municipal nas regiões periféricas da cidade.

270 BAIRROS - O atual vice-prefeito de São Carlos lembra que o município tem 270 bairros e que muitos deles têm grande carência de estruturas físicas que possam garantir esportes, lazer, cultura e entretenimento para esta enorme população. “A Região do Grande Cidade Aracy tem 70 mil habitantes. Eles têm um teatro, um local para entretenimento, para a prática dos esportes? Não. A Grande Região do Santa Felícia tem? Não. A Região de Santa Eudóxia tem? Não. Então, é dever do governo municipal atender a estes cidadãos que pagam seus impostos e merecem toda a atenção do poder público. O desafio é imenso, mas são políticas públicas fundamentais para que a cidade avance na qualidade de vida”, afirma Edson Ferraz.

Nascido em São Carlos, ele afirma que lembra quando a cidade tinha meia dúzia de bairros e que a Rua Raimundo Corrêa era chamada de “Estradão”. “Hoje a cidade cresceu muito e os problemas se multiplicaram, mas cabe ao gestor público atender a estas demandas que serão sempre crescentes”, destaca ele.

Ele lembra que esteve nos últimos oito anos com o ex-prefeito Airton Garcia. Primeiro, Ferraz foi fundamental em 2016 nas articulações políticas e fortalecimento dos partidos que apoiaram o atual prefeito. Depois ele atuou fortemente na Pasta de Esportes e Cultura no primeiro mandato, quando conseguiu, depois de mais de 50 anos, trazer os Jogos Abertos do Interior para São Carlos.

Edson Ferraz destaca os grandes investimentos feitos na saúde. “É um setor que sempre demanda novos investimentos. Quanto mais você melhora o atendimento mais a demanda aumenta. Neste governo conseguimos zerar todas as dívidas com a Santa Casa e modernizamos várias unidades de saúde nas diversas regiões da cidade.

Na educação, o vice-prefeito afirma que houve investimentos muito acima dos 25% exigidos pela Constituição em reformas e construção de novas escolas, implantação de novas tecnologias e também na valorização dos professores.

Edson Ferraz afirma que com um grande trabalho nas Pastas de Fazenda e de Arrecadação e Receita, foi possível ampliar os recursos para investimentos com recursos municipais de menos de 5% do orçamento para 14% do orçamento.

Entre as obras ele destaca também a ampliação do Viaduto 4 de Novembro e ainda a pavimentação e urbanização do Parque São José, onde dezenas de indústrias sofriam há décadas enfrentando problemas de poeira e barro em ruas de terra. “Graças a R$ 10 milhões que conseguimos através de uma emenda parlamentar do Deputado Federal Júnior Bozella, conseguimos mais esta conquistas, beneficiando empresários e trabalhadores”, comemora Edson Ferraz.

ENCHENTES - Ferraz sempre se colocou à frente para apoiar os comerciantes depois das enchentes e, mais do que isso, trabalhou incansavelmente na busca de soluções para o antigo problema. No atual governo foram desenvolvidos novos projetos que resultarão em obras que deverão solucionar o problema de uma vez por todas.

MOBILIDADE URBANA - Ferraz coloca como primordial novos projetos de mobilidade urbana em São Carlos. Ferraz elenca novos anéis viários para agiliza a fluidez e ampliar a segurança no trânsito. Além disso, ele coloca como primordial a construção de uma avenida que ligue a Região do Cidade Aracy à Avenida Morumbi.

O pré-candidato TAMBÉM deixa claro que é radicalmente contra a privatização do SAAE. “As palavras de ordem são gestão e planejamento, o foco é governar para todos”, concluiu ele.

