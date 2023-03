Desvio devido a obras na Anhanguera deixa o trânsito carregado na SP-318 em São Carlos

SP-318 no entroncamento com a Washington Luís com o trânsito carregado - Crédito: SCA

Usuários da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318) notaram um aumento expressivo na fluxo de veículos, principalmente de caminhões, no sentido Ribeirão Preto/São Carlos, nos últimos dias. Nos horários de pico, o trânsito chega a ficar congestionado no entroncamento com a rodovia Washington Luís (SP-310).

O SCA apurou que devido a uma obra na rodovia Anhanguera (SP-330) em Santa Rita do Passa Quatro, o trânsito está sendo desviado. No caso de quem segue para São Paulo, o usuário precisa seguir do km 307 da SP-330 (Trevão de Ribeirão Preto) sentido Rodovia Antônio Machado Santana (SP-255), a caminho de Araraquara até o Trevo do Posto Joval (km 49), em Rincão. De lá passa para a SP-318 até a SP-310 (Washington Luís), em São Carlos. Depois segue até a saída 227-B rumo a Porto Ferreira (SP-215) até retornar para a Anhanguera na altura do km 243.

Segundo informações, as obras estão sendo realizadas para reparar estragos da chuva e ainda não há previsão para terminar.

