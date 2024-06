Deputada Thainara Faria (PT) visita São Carlos nesta sexta (28)

Deputada Estadual Thainara Faria (PT) - Crédito: reprodução/Facebook

A deputada Estadual Thainara Faria (PT) estará em São Carlos nesta sexta-feira (28), oportunidade em que cumprirá agendas políticas na cidade, acompanhada do ex-prefeito, Newton Lima e do professor Valter Carneiro.

A parlamentar fará uma visita técnica à ETEC Paulino Botelho, instituição conceituada pelo seu Ensino Médio e cursos técnicos oferecidos. Thainara também irá participar de reuniões com coletivos e representantes de entidades atuantes em São Carlos.

A deputada, que já destinou mais de R$ 1,8 milhão em investimentos para a cidade, recebeu o título de Cidadã Honorária de São Carlos no último dia 6 de outubro de 2023. Tal valor é dividido em emendas e indicações para os mais variados setores, como obras de infraestrutura no bairro Cidade Aracy, investimentos na UFSCar, em melhorias na Santa Casa e para a área de saúde da Prefeitura Municipal, além de promover suporte a instituições assistenciais como Nosso Lar, Projeto Madre Cabrini e para a Associação dos Surdos Jurandyra Fehr. “Como deputada Estadual eleita é minha obrigação estar atenta às demandas de todas as cidades. Tenho aqui em São Carlos a minha representante, Rose Mendes, que, junto à população, me mantém informada de tudo o que acontece, quais as necessidades do município”, afirma Thainara e garante que seguirá na busca por mais recursos para São Carlos.

TRAJETÓRIA - Natural de Araraquara, nascida em 7 de dezembro de 1994, Thainara Faria formou-se em Direito pela Universidade de Araraquara (UNIARA) e, filiada ao PT, foi vereadora em sua cidade natal, eleita em 2016 e reeleita em 2020 com a maior votação naquele pleito. Em 2022, disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), quando foi eleita com 91.388 votos.

