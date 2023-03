DDM fará homenagem à mulher em seu dia

A Polícia Civil de São Carlos, através da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM), irá homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher, realizando um café nesta quarta-feira, das 9h às 17h na sede da delegacia, na rua São Sebastião, 1453.

Neste dia, as autoridades policiais irão oferecer um café com bolo e salgados. Também serão presenteadas as mulheres com mimos ofertados pelos colaboradores.

Segundo a DDM, o evento visa oferecer um gesto de carinho para aquelas que passam por momentos de angústia e violência.

