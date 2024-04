CREA-SP vai apurar acidente com elevador; Sebrae lamentou o ocorrido

Carro do CREA defronte ao Sebrae - Crédito: divulgação

A fiscalização Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-SP) está apurando as responsabilidades sobre um acidente envolvendo um elevador na manhã desta sexta-feira (19), na sede do SEBRAE de São Carlos.

O equipamento despencou de uma altura de cerca de 1 metro, causando ferimentos em um funcionário de 57 anos que precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura na perna esquerda. Um segurança de 37 anos, que presta serviços, também estava no elevador, mas sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser levado ao hospital.

Em nota o SEBRAE lamentou o ocorrido; veja:

O Sebrae-SP lamenta o ocorrido com a plataforma elevatória em seu escritório de São Carlos e presta todo apoio ao colaborador Antônio Volante Junior (57) e ao prestador de serviços de segurança Leandro Marcolino da Silva (37).

O segurança teve escoriações e foi liberado pelos Bombeiros que atenderam a ocorrência. Já o colaborador foi encaminhado ao Hospital Unimed São Carlos e segue com total suporte de nossa unidade de Gestão de Pessoas.

O Sebrae-SP informa que a plataforma elevatória do Escritório Regional de São Carlos está com a documentação atualizada e de acordo com as exigências legais. Lamentamos o ocorrido, prestando todo apoio aos nossos colaboradores e estamos tomando as medidas necessárias.

