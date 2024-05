Com cenas gravadas em São Carlos, filme infantil é eleito o melhor do ano em festival internacional

Crédito: divulgação

O longa-metragem de animação "Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca", da Rocambole Produções, foi escolhido entre 11 longas infantis como o melhor filme do ano pelo Festival Internacional de Cinema Infantil, no Rio de Janeiro.

Com cenas filmadas em Casa Branca e São Carlos, a obra apresenta a história de uma traça que precisa parar de comer o papel dos livros para salvar as histórias. Com seu ácaro Tuti, Teca deixa a caixinha de costura onde vivem com sua família para viver uma noite cheia de aventuras.

Exibido em diversos países, o longa também ganhou um prêmio especial do júri no 44º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, em Cuba, no final do ano passado e tem estreia prevista nas salas de cinema de todo o Brasil no final de julho.

