Elevador despenca com duas pessoas dentro em escritório do Sebrae

Vítima sendo atendida pela UR dos Bombeiros - Crédito: Maycon Maximino

Um elevador despencou na manhã desta sexta-feira, 19, em um escritório do Sebrae, na Avenida Bruno Ruggiero, no Jardim Santa Felícia. Duas pessoas estavam no compartimento.

O elevador caiu de um andar para o outro após uma falha mecânica. Uma das vítimas apenas reclamava de dores. Contudo, uma pessoa de 57 anos sofreu possível fratura em um dos joelhos e no tornozelo. Inicialmente a vítima foi atendida pelo socorrista da motolância e depois encaminhada pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa para avaliação médica.

As causas do acidente serão apuradas.

