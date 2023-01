Cratera se forma em avenida e usuários buscam providências

Cratera tem causado preocupação em motoristas - Crédito: Divulgação

Usuários da Avenida José Augusto de Oliveira Salles entraram em contato com o São Carlos Agora nesta terça-feira, 3, para reivindicar “solução urgente” em uma obra realizada quase em frente à escola Sesi.

Segundo um dos reclamantes, há aproximadamente um mês foi realizada uma obra para interligar as tubulações de drenagem do Parque Industrial ao piscinão do CDHU. Mas com as chuvas ocorrida semana passada se formou uma grande cratera e tornando muito perigoso o local.

Segundo ele, no horário de pico (principalmente no final da tarde) se forma um grande congestionamento devido a somente uma faixa estar sendo possível passar, e ainda assim com bastante dificuldade para os motoristas e motociclistas. “Este problema está em ambas as pistas (sentido Faber-Castell e sentido Praça Itália)”, disse.

