Cratera em cruzamento causa “bronca” em moradores no Monte Carlo - Crédito: Divulgação

Moradores residentes nas proximidades do cruzamento das ruas Geraldo Bretas com a Pedro de Almeida, no Jardim Monte Carlo, entraram em contato com o São Carlos Agora para reivindicar melhorias no pavimento asfáltico.

Segundo eles, há mais de dois anos uma grande cratera se formou na esquina e deixa o local em “estado de calamidade”. Afirmam ainda que transitar com veículos é praticamente impossível.

