Conselho de Inovação da UFSCar reúne-se de modo totalmente remoto

A 10ª reunião ordinária do Conselho de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ocorreu de modo totalmente remoto. É a primeira vez que um conselho superior da Universidade se reúne desta maneira. O encontro dos membros do Conselho de Inovação e demais convidados aconteceu na tarde da última sexta-feira (20). Desde o dia 14 de março que a UFSCar suspendeu suas atividades acadêmicas. Nesta segunda (23), a Universidade prorrogou a suspensão de atividades presenciais por prazo indeterminado em razão da pandemia da COVID-19.

A ferramenta adotada pela UFSCar para o Conselho de Inovação, que pode ser utilizada em outras reuniões virtuais, é o Google Meet. Ela viabiliza reuniões à distância a todos da Universidade com acesso ao e-mail institucional @ufscar por meio da plataforma Gmail. Uma reunião virtual no Google Meet comporta até 250 pessoas simultaneamente e permite a gravação da sessão. O sistema funciona no computador ou no celular.

Na reunião do Conselho de Inovação foram apreciados projetos e discutidas políticas de inovação da Universidade. Todos os temas constantes à pauta foram aprovados e terão seus encaminhamentos tramitados.

À distância, atividades continuam - As atividades dos servidores docentes e técnico-administrativos continuam em andamento, em sua grande maioria em regime de home-office. "É preciso dar andamento às atividades. Temos prazos que não foram suspensos e, no que for possível, o trabalho deverá ser realizado de modo a minimizar o contato presencial entre as pessoas", afirmou a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann.

Google Meet - O serviço está disponível a todos da UFSCar. Quem não possui e-mail institucional pode criá-lo e aqueles que não migraram sua conta institucional para o Gmail também devem fazê-lo para poder utilizar o Google Meet.

Suporte da UFSCar - A Secretaria de Informática da UFSCar disponibilizou tutoriais para uso do Google Meet e outras ferramentas institucionais para apoiar o trabalho remoto. Demais solicitações podem ser feitas por estudantes, técnicos e docentes utilizando a plataforma "Serviços UFSCar’".

