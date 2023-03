Previsão do tempo -

Sábado (25/03)

Céu com pouca nebulosidade no período da manhã, sem chuva. A partir da tarde, haverá aumento de nebulosidade, com chuvas em poucos pontos isolados do estado de São Paulo. Temperaturas elevadas.

Domingo (26/03)

Nova frente fria aproxima-se do estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e as ocorrências de chuvas e trovoadas, a partir do oeste e sul do estado, no decorrer do período.

IPMET

