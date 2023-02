De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho realizada entre o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários), hoje 21/02 (Carnaval), o comércio estará fechado.

As lojas voltam a abrir nesta quarta-feira de cinzass 12h às 18h.