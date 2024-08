Cirurgião da Santa Casa de São Carlos participa do Congresso Paulista de Cirurgia

Crédito: Divulgação

O cirurgião da Santa Casa de São Carlos, Rafael Izar, foi convidado a participar como debatedor e apresentar um caso no Congresso Paulista de Cirurgia, realizado no último final de semana no Centro de Convenções Rebouças. O evento, um dos mais importantes da área no estado de São Paulo, reúne especialistas renomados para discutir inovações, técnicas avançadas e desafios da prática cirúrgica.

A participação do médico reforça o compromisso da Santa Casa de São Carlos com a excelência no atendimento e o constante aperfeiçoamento de sua equipe médica. “É uma honra representar nossa instituição em um evento tão relevante e poder compartilhar conhecimentos com colegas de todo o estado”, destacou o cirurgião.

O Congresso Paulista de Cirurgia é uma plataforma de atualização profissional e troca de experiências, promovendo a evolução das práticas médicas em benefício dos pacientes. “A presença do Dr. Rafael em um evento dessa magnitude reforça nosso objetivo de sempre buscar o melhor para nossos pacientes”, afirmou o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Júnior.

