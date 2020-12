Cinemas do Iguatemi São Carlos reabrem nesta quarta-feira (16)

Salas de cinema do Iguatemi reabrem nesta quarta-feira - Crédito: Divulgação

A Cinematográfica Araújo, responsável pela programação e exibição dos filmes do cinema localizado no Shopping Iguatemi São Carlos,retomará suas atividades de entretenimento na cidade a partir desta quarta-feira, 16 de dezembro. A reabertura será marcada com a exibição da pré-estreia do filme Mulher-Maravilha 1984.

A princípio, a grade de programação contemplará somente essa obra, que terá a estreia oficial no dia 17, quinta-feira. O público poderá acompanhar os horários e as novidades no site www.iguatemi.com.br/saocarlos/cinema. Os tickets podem ser, preferencialmente, adquiridos on-line, pelo portal www.ingresso.com. Mas também é possível comprar no centro de compras por meio dos totens e na bilheteria, dando preferência para o uso do cartão, para evitar manipulação de dinheiro.

Para a retomada segura das atividades do cinema, o estabelecimento seguirá algumas diretrizesdefinidas em conjunto com a vigilância sanitária: uso obrigatório de máscara durante todo o período de permanência na sala de exibição;ocupação máxima de 40% da capacidade; assentos marcados, respeitando o distanciamento de 1,5 metros; proibição do consumo de alimentos e bebidas durante a permanência no cinema (dentro da sala de exibição); e, por enquanto, abomboniere estará desativada.

Programação (17a 23 de dezembro):

*Sujeita a alterações sem aviso prévio

SALA 01 –MULHER-MARAVILHA 1984

Aventura / ação – Dublado

Duração: 151 min – verifique a classificação indicativa do filme

Horários:13h30 / 16h30 / 19h30

SALA 02 – MULHER-MARAVILHA 1984

Aventura / ação – Legendado

Duração: 151 min – verifique a classificação indicativa do filme

Horários: 14h30 / 17h30 / 20h30

SALA 03 – MULHER-MARAVILHA 1984

Aventura / ação – Dublado

Duração: 151 min – verifique a classificação indicativa do filme

Horários: 14h / 17h /20h

